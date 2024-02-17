«Авангард» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

«Авангард» и «Металлург» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Омске 17 февраля и завершилась победой хозяев — 3:0.

Видео лучших моментов матча «Авангард» — «Металлург» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Авангард» (88 очков) прервал серию из двух поражений подряд и продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ. «Металлург» (87) потерпел третье поражение кряду и идет вторым на «Востоке».

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