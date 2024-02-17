Московское «Динамо» стало девятым клубом в истории КХЛ, забросившим 200 шайб за один регулярным чемпионат

Московское «Динамо» преодолело отметку в 200+ заброшенных шайб в текущем регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Рекордной для бело-голубых стала шайба Никиты Гусева в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Витязя».

«Динамо» стало девятым клубом в истории лиги, сумевшим забросить 200+ шайб за один регулярный чемпионат. По количеству таких сезонов в КХЛ лидирует СКА (7). Второе место делят ЦСКА и «Салават Юлаев» (по 3). По разу отметку в 200 шайб преодолели «Локомотив», «Торпедо», «Спартак», «Металлург» и «Авангард».