Пинчук рассказал, на кого из хоккеистов минского «Динамо» равняется

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук ответил на вопрос, кто из хоккеистов служит примером для него.

«По трудоспособности — Андрюха Стась. Как он играет, как борется на площадке, как блокирует броски. Он лидер на льду и в раздевалке. Наверное, он служит главным примером», — цитирует Пинчука Legalbet.

35-летний Андрей Стась, который является капитаном минского «Динамо», провел 58 матчей в текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ и набрал 17 (10+7) очков.

На счету 22-летнего Пинчука 22 (9+13) очка после 39 игр в регулярке. Он выступает за «зубров» с 2020 года.