Сегодня, 7 ноября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на своем льду примет московское «Динамо». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Команды уже встречались в нынешнем сезоне: в сентября москвичи победили омичей со счетом 5:2. В последний раз «Авангард» обыгрывал соперника больше года назад — в сентябре 2020-го.

В турнирной таблице Запада «Динамо» располагается на пятом месте с 32 баллами в 26 встречах, у «Авангарда» на Востоке также пятая строчка и 29 очков за 25 игр.

Главный бомбардир омичей в этом сезоне — форвард Корбан Найт, набравший 26 (11+15) очков в 25 встречах. У «Динамо» в лидерах — центр Вадим Шипачев, на счету которого 38 (13+25) баллов в 26 матчах.

Следить за матчем «Авангард» — «Динамо» Москва вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Турнирные таблицы Западной и Восточной конференции — здесь //

Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //