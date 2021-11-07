Сегодня, 7 ноября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится шесть матчей.

В центральной встрече воскресенья — армейское дерби: ЦСКА на своем льду примет СКА. В другой встрече «Авангард» сыграет против московского «Динамо».

«Авангард» — «Динамо» Москва (17.00 мск)

«Витязь» — «Адмирал» (17.00)

«Локомотив» — «Амур» (17.00)

«Торпедо» — «Сочи» (17.00)

ЦСКА — СКА (17.00)

«Динамо» Рига — «Йокерит» (18.00)

Матч «Салават Юлаев» — «Трактор» был отменен в связи с тем, что игроки уфимского клуба отправлены на семидневную самоизоляцию из-за группового заболевания.

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