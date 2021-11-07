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ЦСКА — СКА: где смотреть и во сколько начало матча КХЛ

15:15
ЦСКА на своем льду примет СКА. Фото ХК ЦСКА
ЦСКА на своем льду примет СКА. Фото ХК ЦСКА
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Сегодня, 7 ноября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на своем льду примет СКА. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

В последний раз команды играли друг с другом в плей-офф прошлого сезона: армейцы из Москвы обыграли соперника со счетом 4-2 в серии. В турнирной таблице текущего сезона СКА идет на первом месте в Западной конференции, набрав 39 очков в 26 встречах, у ЦСКА за этот же отрезок 33 балла.

Самый результативный игрок питерцев — форвард Андрей Кузьменко (ранее игравший за ЦСКА), который м 24 встречах набрал 28 (10+18) очков. У ЦСКА главные бомбардиры это защитник Никита Нестеров (2+17) и нападающий Константин Окулов (5+14), набравшие по 19 баллов.

Следить за матчем ЦСКА — СКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //

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Сергей Ревенко все материалы автора
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