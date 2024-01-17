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Сегодня, 18:51

«Авангард» нанес ЦСКА третье поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Игроки «Авангарда».
Фото ХК «Авангард»

«Авангард» дома обыграл ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

Победу омичам принесли голы Николая Прохоркина, Игоря Мартынова, Никиты Холодилина и Томаша Юрчо.

Американский форвард «Авангарда» Рид Буше отдал голевую передачу, которая позволила ему установить новый клубный рекорд результативности за один регулярный чемпионат.

Единственную шайбу армейцев забросил Сергей Плотников.

Голкипер омичей Павел Хомченко пропустил одну шайбу, отразив 39 бросков в створ ворот.

«Авангард» (73 очка) одержал шестую победу подряд и после 51 матча идет на втором месте в Восточной конференции КХЛ.

ЦСКА (56) проиграл третий раз кряду и занимает седьмое место на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — ЦСКА (Москва) — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Голы: Прохоркин — 12 (бол., Чистяков, Юрчо), 13:49 — 1:0. Мартынов — 8 (Буше, Спунер), 14:58 — 2:0. Холодилин — 7 (Николишин), 18:38 — 3:0. Плотников — 13 (Окулов, Уильямс), 34:00 — 3:1. Юрчо — 2 (п.в., Прохоркин, Шарипзянов), 59:59 — 4:1.

Вратари: Хомченко — Федотов (56:38 — 59:20, 59:36).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 19 (12+5+2) — 40 (15+14+11).

Судьи: Бирин, Юдаков.

17 января. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Рид Буше
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК ЦСКА (Москва)
4
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 53 34 19 74
2 Авангард 51 35 16 73
3 Сал. Юлаев 51 31 20 66
4 Автомобилист 54 30 24 66
5 Лада 53 26 27 63
6 Трактор 52 28 24 61
7 Ак Барс 51 29 22 60
8 Сибирь 52 23 29 55
9 Нефтехимик 53 21 32 51
10 Амур 50 21 29 50
11 Барыс 51 17 34 42
12 Адмирал 51 15 36 41
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 51 34 17 72
2 Динамо М 51 34 17 72
3 Спартак 53 31 22 69
4 СКА 51 33 18 68
5 Торпедо 51 30 21 63
6 Северсталь 50 25 25 57
7 ЦСКА 51 26 25 56
8 Динамо Мн 50 23 27 51
9 Витязь 51 16 35 38
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