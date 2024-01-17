Буше установил новый рекорд «Авангарда» по результативности

Нападающий «Авангарда» Рид Буше поучаствовал во второй шайбе команды в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против ЦСКА — 2:0.

30-летний американец набрал 62-е (35+27) очко в сезоне и установил новый рекорд омского клуба по результативности за один регулярный чемпионат, информирует пресс-служба КХЛ.

Буше побил достижение Романа Червенки (61 очко в сезоне-2010/11).