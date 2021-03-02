«Авангард» всухую победил «Автомобилист» на старте плей-офф
«Авангард» одержал победу над «Автомобилистом» в первом матче серии плей-офф КХЛ. Омский клуб взял верх со счетом 3:0.
«Сухой» матч в свой актив записал голкипер Игорь Бобков. Автором победной шайбы стал нападающий Сергей Толчинский.
«Авангард» повел в серии до четырех побед со счетом 1:0.
Хоккей. КХЛ. Плей-офф
Восточная конференция. 1/4 финала
Первый матч
«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Толчинский — 1 (Зернов, Емелин), 6:02 — 1:0. Каски — 1 (бол., Толчинский), 40:56 — 2:0. Семенов — 1 (бол., Береглазов, Ковальчук), 43:52 — 3:0.
Вратари: Бобков — Коварж.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 38 (14+10+14) — 22 (10+9+3).
Судьи: Кулаков, Щенев.
2 марта. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха». 1891 зритель.
Счет в серии: 1-0.
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