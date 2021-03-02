Кубок Гагарина: расписание и результаты матчей 2 марта
09:00
Сегодня, 2 марта, в КХЛ стартует первый раунд плей-офф.
Кубок Гагарина
Западная конференция
«Динамо» (Москва) — «Северсталь»
Начало — в 19.30 (мск)
СКА — «Динамо» (Минск)
Начало — в 19.30 (мск)
Восточная конференция
«Металлург» — «Барыс»
Начало — в 17.00 (мск)
«Авангард» — «Автомобилист»
Начало — в 19.30 (мск)
Трансляции всех матчей Кубка Гагарина можно посмотреть на официальном сайте КХЛ и телеканале Матч ТВ.
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