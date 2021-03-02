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Кубок Гагарина: расписание и результаты матчей 2 марта

09:00
В первом раунде плей-офф КХЛ «Авангард» сыграет против «Автомобилиста». Фото ХК «Авангард»
В первом раунде плей-офф КХЛ «Авангард» сыграет против «Автомобилиста». Фото ХК «Авангард»

Сегодня, 2 марта, в КХЛ стартует первый раунд плей-офф.

Кубок Гагарина
Западная конференция

«Динамо» (Москва) — «Северсталь»
Начало — в 19.30 (мск)

СКА — «Динамо» (Минск)
Начало — в 19.30 (мск)

Восточная конференция

«Металлург» — «Барыс»
Начало — в 17.00 (мск)

«Авангард» — «Автомобилист»
Начало — в 19.30 (мск)

Трансляции всех матчей Кубка Гагарина можно посмотреть на официальном сайте КХЛ и телеканале Матч ТВ.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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