Кубок Гагарина: расписание и результаты матчей 2 марта

Сегодня, 2 марта, в КХЛ стартует первый раунд плей-офф.

Кубок Гагарина

Западная конференция

«Динамо» (Москва) — «Северсталь»

Начало — в 19.30 (мск)

СКА — «Динамо» (Минск)

Начало — в 19.30 (мск)

Восточная конференция

«Металлург» — «Барыс»

Начало — в 17.00 (мск)

«Авангард» — «Автомобилист»

Начало — в 19.30 (мск)

Трансляции всех матчей Кубка Гагарина можно посмотреть на официальном сайте КХЛ и телеканале Матч ТВ.