СКА одержал волевую победу над минским «Динамо», Кузьменко сделал дубль

СКА начал с победы серию первого раунда плей-офф КХЛ против минского «Динамо». Команда из Санкт-Петербурга на своем льду одержала волевую победу со счетом 4:2.

Дубль в составе СКА оформил нападающий Андрей Кузьменко. Две голевых передачи сделал форвард Иван Морозов. Автором победной шайбы стал нападающий Василий Подколзин.

СКА повел в серии со счетом 1:0.

Хоккей. КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция. 1/4 финала

Первый матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

Голы: Варфоломеев — 1 (Демков, Усов), 4:53 — 0:1. Кузьменко — 1, 26:06 — 1:1. Кузьменко — 2 (бол., Морозов), 27:53 — 2:1. Подколзин — 1 (Морозов, Галимов), 32:06 — 3:1. Воронин — 1 (Демков, Усов), 50:08 — 3:2. Кемппайнен — 1 (Ожиганов, Кетов), 58:14 — 4:2.

Вратари: Самонов — Фурх (58:56).

Штраф: 4 — 14.

Броски: 22 (6+10+6) — 25 (7+9+9).

Судьи: Гамалей, Оскирко.

2 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 8799 зрителей.

Счет в серии: 1-0.