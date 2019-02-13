Артем Волков: "Прибавил два килограмма? Это точно мускулы!"

Защитник московского "Динамо" Артем Волков дал интервью клубной пресс-службе в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита", сообщает официальный сайт бело-голубых.
– Концовка регулярного чемпионата для "Динамо" складывается гораздо лучше, чем год назад. Как минимум, бело-голубые досрочно прописались в плейофф. А что скажете о себе лично, как об игроке? Прибавили за этот год?
– Тяжело себя оценивать. Это должны делать люди, которые смотрят за игрой со стороны. Пожалуй, в плане тактики я добавил. Ну и посильнее чуток стал. Вырос, наверное.
– Если верить официальному сайту КХЛ – два килограмма прибавили. Это мускулы или просто вес?
– Точно мускулы! Вот за это ручаюсь
– Чем занимались в февральской паузе?
– После матча с "адмиралом" у нас было два выходных. А потом – по две тренировки в день. С утра зал и лед, вечером – лед. Режим серьезный – с максимальной нагрузкой, чтобы потом в матчах было легче.
– Ну, баллонов-то накануне плей-офф, наверное, уже нет?
– Зато были другие сюрпризы. Например, "городок" на льду в тяжелых жилетах.
Дополнительная информация
https://dynamo.ru/news/81201-__narastil_2_kilogramma_muskulov__