Лукоянов — о неудачах в серии с «Автомобилистом»: «Слишком много удалений»
Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов прокомментировал второе поражение от «Автомобилиста» (0:4, 0-2) в первом раунде Кубка Гагарина и матч-штраф Александра Радулова в первом периоде игры.
«В принципе, похожая игра получилась на первую. Были и ошибки и пропущенные в меньшинстве шайбы. Потеря концентрации, вот и все. Что в первом матче после двух забитых шайб, что сейчас. Грубые и систематические ошибки, вот они и наказывали нас. А уже после 0-4 не помню, чтобы кто-то отыгрывался. Слишком много удалений.
Но и не из такого выбирались, много было таких ситуаций, когда дома проигрываешь, потом выигрываешь. И «Салавату Юлаеву» проигрывали 0-2 в серии, отыгрывались в гостях. С «Авангардом» была серия, когда никто дома не побеждал. Каждая игра — новая. Может мы послезавтра проснемся и звезды на нас будут смотреть правильно. Может у них Аликин поскользнется, в баньку сходит… Шучу конечно.
Сейчас главное всем остудить свою голову. «Автомобилист» хорошая команда, плюс в отличие от нас они терпят, не делают грубых ошибок и наказывают нас голами в большинстве. У них хорошее большинство. Теперь нам не то, что терять нечего, но такой, последний шанс перед нами. Третья многое определит, можем мы что-то сделать и перевернуть эту серию или нет. Они выиграли у нас дома, теперь мы едем и должны забирать у них две игры. А там уже будем смотреть как серия пойдет дальше.
Мастерства значит не хватает если теряем шайбу. Хорошее начало было, много моментов. Отлично играет вратарь, все броски пролетают в него или мимо него. Много бросков мимо у нас, от синей отовсюду бросаем. Были хорошие моменты, вот забей мы первыми, и игра откроется, придется им отыгрываться. Каждая игра в плей-офф — это терпение, если перетерпишь, то больше шансов что выиграешь. А тут и клюшка сломалась, и даже не 5 на 3, а два игрока плюс вратарь. И опять же, одну пропустили, ничего страшного, но вот вторая — это уже потеря концентрации. Одну всегда можно отыграть, но когда уже две-три пропускаешь подряд тяжело что-то говорить. Надо забыть об этих играх и все.
Не видел даже этот момент с удалением Радулова. Всякое бывает, если бы наш игрок получил такой удар в голову, то в Екатеринбурге бы это обсуждали. Дали штраф, значит фол был. Ничего. Был момент и был. Он же не специально его бил, игрок «Автомобилиста» в порядке. Иногда мы играем 5 минут в большинстве, нас обсуждают. Нормальное явление», — сказал Лукоянов.
Третий матч серии пройдет в Екатеринбурге в понедельник, 4 марта.
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|Динамо Мн
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|Куньлунь РС
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|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
1 - 0
|1 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 1
|0 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
1 - 0
|1 - 0
|
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
1 - 1
|1 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
1 - 1
|1 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 2
|0 - 2
|
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
1 - 1
|1 - 1
|2.03
|14:30
|
Сал. Юлаев – Трактор
|4 : 1
|2.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|2 : 1
|2.03
|17:00
|
Динамо М – Динамо Мн
|4 : 1
|2.03
|17:00
|
Ак Барс – Автомобилист
|0 : 4
|2.03
|19:30
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Спартак – Северсталь
|1 : 2