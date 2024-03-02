Жамнов — о критиках Ковальчука: «Глупые вещи даже не хочу комментировать, я доволен»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал критику в адрес нападающего красно-белых Ильи Ковальчука.

40-летний хоккеист вернулся в состав «Спартака» во втором матче серии против «Северстали» (1:2) в первом раунде Кубка Гагарина. Ранее Ковальчук пропустил первый матч, в котором «Спартак» победил со счетом 3:2, и три последние игры регулярного чемпионата.

«Я доволен (его игрой). Что касается тех, кто видит причину поражений в Илье, то это специалисты у нас считают, что раз Илья появился в составе, то поэтому команда проиграла. Я даже не хочу такие глупые вещи комментировать», — цитирует Жамнова РИА «Новости».

Ковальчук в декабре вернулся в «Спартак». В текущем сезоне он набрал 8 (4+4) очков в 20 матчах регулярного чемпионата КХЛ и пока не делал результативный действий в плей-офф.