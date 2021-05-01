Артем Федоров вернулся в «Динамо»
19:22
Нападающий «Спартака» Артем Федоров продолжит карьеру в «Динамо», сообщает официальный сайт клуба 1 мая.
В минувшем регулярном чемпионате 27-летний игрок провел 56 матчей и набрал 29 (12+17) очков.
Он также провел 4 игры в плей-офф, не отметившись результативными баллами.
Форвард уже играл в системе «Динамо» с 2013 по 2017 год.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/155832-artem_fedorov_popolnil_ryadyi_belo_golubyih
Читайте также
5
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю