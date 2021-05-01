Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Артем Федоров вернулся в «Динамо»

19:22
Теги:

Нападающий «Спартака» Артем Федоров продолжит карьеру в «Динамо», сообщает официальный сайт клуба 1 мая.

В минувшем регулярном чемпионате 27-летний игрок провел 56 матчей и набрал 29 (12+17) очков.

Он также провел 4 игры в плей-офф, не отметившись результативными баллами.

Форвард уже играл в системе «Динамо» с 2013 по 2017 год.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/155832-artem_fedorov_popolnil_ryadyi_belo_golubyih

Читайте также

Костомаров отреагировал на переход Трусовой в группу к Тутберидзе
Эльвира Тодуа рассказала, как футболист ЦСКА напился на банкете у женской команды
Плющенко отпустил Трусову к Тутберидзе: что происходит
ЦСКА не обыграл «Уфу» и потерял Влашича. Это все, что стоит знать об этом матче

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд