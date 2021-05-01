Артем Федоров вернулся в «Динамо»

Нападающий «Спартака» Артем Федоров продолжит карьеру в «Динамо», сообщает официальный сайт клуба 1 мая.

В минувшем регулярном чемпионате 27-летний игрок провел 56 матчей и набрал 29 (12+17) очков.

Он также провел 4 игры в плей-офф, не отметившись результативными баллами.

Форвард уже играл в системе «Динамо» с 2013 по 2017 год.