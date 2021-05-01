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Алексей Ковалев покинул пост главного тренера «Куньлуня»

19:23
Алексей Ковалев. Фото photo.khl.ru
Алексей Ковалев. Фото photo.khl.ru
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«Куньлунь Ред Стар» не стал продлевать контракт с главным тренером Алексеем Ковалевым, информирует пресс-служба клуба в Twitter.

Китайскую команду также покинут помощники 48-летнего специалиста — Вячеслав Козлов, Игорь Уланов и Николай Мишин.

Ранее стало известно, что новым наставником «Куньлуня» станет финн Кари Ялонен.

В минувшем сезоне КХЛ «Куньлунь» занял последнее место в Восточной конференции с 12 победами в 60 играх.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/KRSchina/status/1388526040792829955

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