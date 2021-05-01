Алексей Ковалев покинул пост главного тренера «Куньлуня»

«Куньлунь Ред Стар» не стал продлевать контракт с главным тренером Алексеем Ковалевым, информирует пресс-служба клуба в Twitter.

Китайскую команду также покинут помощники 48-летнего специалиста — Вячеслав Козлов, Игорь Уланов и Николай Мишин.

Head coach Alexei Kovalev leaves Kunlun Red Star after three years with our organisation. His contract has expired Apr 30, 2021 and will not be extended.



Coaches Vyacheslav Kozlov, Igor Ulanov and Nikolai Mishin who assisted Kovalev in 2020/2021 season are also leaving the team pic.twitter.com/3MSGelFcoh — Kunlun Red Star (@KRSchina) May 1, 2021

Ранее стало известно, что новым наставником «Куньлуня» станет финн Кари Ялонен.

В минувшем сезоне КХЛ «Куньлунь» занял последнее место в Восточной конференции с 12 победами в 60 играх.