Арбитр КХЛ Одиньш встал на коньки. В январе он получил жуткую травму в игре

Судья Эдуард Одиньш рассказал о состоянии здоровья после травмы, полученной в матче регулярного чемпионата КХЛ "Витязь" – "Торпедо" (0:6). После столкновения с форвардом "Торпедо" Данилом Веряевым арбитр получил закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением.

– Как здоровье? Спасибо, все в порядке, стараюсь идти на поправку, – приводит официальный сайт КХЛ слова Одиньша. – Сегодня я встал на коньки всего в четвертый раз после травмы, делаю шаги для восстановления. Думаю, нужно еще какое-то время для того, чтобы прийти в форму. Что касается сборов, то каждый новый сезон не похож на предыдущий: наше руководство пытается придумывать новые методики. Мы ждем эти сборы с радостью и с удовольствием приезжаем на них.

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