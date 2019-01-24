Арбитр Одиньш о своей травме: "Все случилось мгновенно. Было очень больно"

Судья Эдуард Одиньш рассказал о травме, полученной в матче регулярного чемпионата КХЛ "Витязь" – "Торпедо" (0:6). После столкновения с форвардом "Торпедо" Данилом Веряевым арбитр получил перелом обеих костей голени.

– Было очень больно. Очень. Ничего не сделать, – первое, что сказал Одиньш, находясь в одной из московских клиник. – Это случилось мгновенно. Стечение обстоятельств.

– Как сейчас ваше состояние?

– Удовлетворительное. Дали обезболивающее, готовлюсь к операции. Она состоится в ближайшее время. Когда точно – пока неизвестно.

– Когда-нибудь получали серьезные травмы?

– Да, в матче "Локомотив" – "Динамо" М несколько нет назад. Упал на руку, было сильное растяжение.

– Врач обнадежил? Сказал что-нибудь хорошее о сроках восстановления?

– Пока ничего.

– Игрок "Торпедо" Веряев как-то связывался с вами после столкновения?

– Но он-то не причем. Это же не его вина. (Марат Сафин)​

Страшная травма арбитра Одиньша. Это серьезно