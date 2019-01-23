22:20 23 января | Хоккей — КХЛ

Страшная травма арбитра Одиньша в матче "Торпедо" - "Витязь". Это серьезно

Эдуард Одиньш. Фото photo.khl.ru
Эдуард Одиньш. Фото photo.khl.ru
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Главный арбитр встречи "Витязь" "Торпедо" Эдуард Одиньш получил перелом обеих костей левой голени со смещением. Нападающий нижегородской команды Данил Веряев не удержался на ногах врезался в судью.

Инцидент произошел на третьей минуте первого периода. Веряев вскочил после столкновения и побежал дальше, а Одиньш остался лежать на льду, держась за ногу и громко крича.

"На 3-й минуте матча "Витязь" (Московская область) – "Торпедо" (Нижний Новгород) травму получил главный судья Эдуард Одиньш. Арбитр не смог продолжить игру, – говорится в разъяснении департамента судейства КХЛ по травме арбитра. – Эдуард Одиньш на "скорой помощи" был доставлен в одну из больниц Подольска, где после обследования ему был диагностирован закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением.Континентальная хоккейная лига желает одному из самых опытных судей скорейшего восстановления и возвращения на лед".

Алексей Анисимов, главный арбитр КХЛ:
– Я присутствовал на игре и сейчас нахожусь рядом с Эдуардом. В скором времени он будет перевезен в Москву. Одиньш получил тяжелую травму после игрового эпизода и столкновения с одним из игроков, в действиях которого не было никакого умысла, это несчастный случай. Одиньш мужественно переносит серьезнейшее повреждение и, я уверен, вернется в строй. Судейский корпус КХЛ, коллеги, – все мы сейчас с Эдуардом и сделаем все, чтобы его выздоровление было максимально быстрым.

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