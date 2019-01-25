15:57 | Хоккей — КХЛ

Арбитр КХЛ Одиньш успешно прооперирован

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Судья КХЛ Эдуард Одиньш перенес операцию на травмированной голени и пропустит остаток сезона. Об этом сообщил главный арбитр лиги Алексей Анисимов.

Одиньш в среду в Подольске на первых минутах матча между "Витязем" и "Торпедо" получил закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением.

- Эдуард Одиньш в четверг был успешно прооперирован, остаток сезона арбитр пропустит. Приложим все усилия, чтобы Одиньш вернулся к работе в следующем сезоне КХЛ, - цитирует "РИА Новости" Анисимова.

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190125/1549921824.html

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