Арбитр КХЛ Одиньш успешно прооперирован

Судья КХЛ Эдуард Одиньш перенес операцию на травмированной голени и пропустит остаток сезона. Об этом сообщил главный арбитр лиги Алексей Анисимов.

Одиньш в среду в Подольске на первых минутах матча между "Витязем" и "Торпедо" получил закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением.

- Эдуард Одиньш в четверг был успешно прооперирован, остаток сезона арбитр пропустит. Приложим все усилия, чтобы Одиньш вернулся к работе в следующем сезоне КХЛ, - цитирует "РИА Новости" Анисимова.

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