Андрей Скабелка: «Многое залетело, которое не залетало нам в прошлых играх»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:6).

— Соперник 24 броска сделал, 4 гола мы пропустили, — цитирует тренера официальный сайт «Барыса». — Много сил мы потратили. Не могу сказать, что безвольно уступили. Наверное, сегодня многое залетело, которое не залетало нам в прошлых играх. Я могу расстроиться только из-за того, что мы этот матч сыграли дома. Дома не получается у нас показывать хоккей, который у нас получается на выезде. Разберем, подготовимся к следующему матчу. Надеюсь, что следующий матч будет кардинально другим.

— В прошлом сезоне Орехов играл едва ли не в первой паре защитников, доверяли ему. В этом сезоне мы видим его в заявке седьмым защитником. Он потерял уверенность или не показывает нужную игру?

— Есть ребята, которые в прошлом году играли намного ярче. Синдром второго года, когда тебе кажется, что так будет всегда, но не всегда так получается. Каждый день, каждую тренировку, каждую игру надо доказывать. Показывать свой уровень и держать его. Не всегда получается, не у всех.

— Среди болельщиков ходит мнение, что в домашних поражениях команды виновата «канадская» площадка. Ваше мнение по этому поводу.

— Мы на «канадских» и на выезде играем. Ту не важно, какая площадка. Важно, какое у тебя мастерство и все остальное. На любой площадке ты его должен выходить и показывать.