Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Андрей Николишин оценил выступление «Северстали» в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ

«Причина успешной игры «Северстали» в том, то Разину дали спокойно поработать, его не дергают, — приводит «Чемпионат» слова Николишина. — Ни команда, ни клуб не строятся за месяц, два, год. Для этого нужны годы, минимум три. Ему дали формировать состав, делать изменения, корректировки. Это дает о себе знать».

Эксперт подчеркнул, что ему приятно наблюдать, как «Северсталь» играет с тем бюджетом и хоккеистами, которые у нее есть.

«Рано говорить, могут ли они занять место в топ-4 «Запада». Шансы есть у всех. По той игре, которые они показывают в последних 10 матчах, они самые что ни на есть претенденты. Не знаю, какие у них цели. Для кого-то это попадание в четверку, для кого-то — в восьмерку, в плей-офф попасть, а дальше первый-второй раунд. Это внутренняя кухня. Я смотрю на ту игру, которую они показывают. Она мне нравится — мобильная, быстрая, атакующая команда. Несмотря на то, что у них не было основного вратаря, они играют очень уверенно», — заявил Николишин.