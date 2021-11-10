Нападающий «Барыса» Томаш Юрчо поделился эмоциями от перехода в казахстанский клуб.

«Я рад быть здесь и тренироваться с командой. Подписать контракт с «Барысом» не было для меня сложным решением, — сказал хоккеист в интервью «Barys TV». — Я разговаривал со многими ребятами, которые играли здесь. Им все нравилось, они хорошо отзывались об этом месте. Не скажу, что знал много о Казахстане. Было немного информации, но, если честно, ее было совсем мало. Когда я был ближе к подписанию, говорил со многими людьми и узнал больше».

Юрчо также рассказал, сколько времени займет адаптация.

«Я не играл долгое время. Адаптация может занять несколько матчей, но я чувствую себя очень хорошо. Надеюсь, что оправдаю ожидания болельщиков», — добавил он.

28-летний нападающий заключил контракт с «Барысом» 2 ноября. Соглашение с Юрчо рассчитано до конца текущего сезона. В сентябре 2021 года словацкий хоккеист помог сборной Словакии отобраться на Олимпийские игры в Пекине.

«Барыс» в сезоне-2021/22 занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ, набрав 24 очка в 27 матчах.