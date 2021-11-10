Николишин: «Система Хартли требует кропотливого обучения. Скоро «Авангард» будет в лидерах»
Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Андрей Николишин высказал мнение об игре «Авангарда» в регулярном чемпионате КХЛ.
«Отрыв первой четверки на «Востоке» связан с уровнем хоккеистов, комплектации. У всех неравные условия, — приводит «Чемпионат» слова Николишина. — Неудачная игра «Авангарда»? У Хартли есть определенная система игры и того, как он ее выстраивает. Она требует кропотливого обучения. Ушло очень много игроков, набрали много новых. Им нужно время, чтобы обучиться тем требованиям, которые предъявляет Хартли. Я бы даже не обращал внимания на текущие неудачи. Уверен, что после Нового года, к плей-офф, они будут одними из лидеров».
Омская команда занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/hockey/news-4509393-nikolishin-sistema-hartli-trebuet-kropotlivogo-obucheniya-skoro-avangard-budet-v-liderah.html
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