Николишин: «Система Хартли требует кропотливого обучения. Скоро «Авангард» будет в лидерах»

Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Андрей Николишин высказал мнение об игре «Авангарда» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Отрыв первой четверки на «Востоке» связан с уровнем хоккеистов, комплектации. У всех неравные условия, — приводит «Чемпионат» слова Николишина. — Неудачная игра «Авангарда»? У Хартли есть определенная система игры и того, как он ее выстраивает. Она требует кропотливого обучения. Ушло очень много игроков, набрали много новых. Им нужно время, чтобы обучиться тем требованиям, которые предъявляет Хартли. Я бы даже не обращал внимания на текущие неудачи. Уверен, что после Нового года, к плей-офф, они будут одними из лидеров».

Омская команда занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ.