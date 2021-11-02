Андрей Назаров выразил отношение к хейту в свой адрес

Бывший тафгай НХЛ, главный тренер «Сочи» Андрей Назаров в интервью «СЭ» высказал отношение к многочисленным негативным комментариям в свой адрес от болельщиков в соцсетях и СМИ.

— После таких историй с драками в ваш адрес от болельщиков прилетает много ненависти. Спокойно относитесь к этому?

— Это старая пословица про то, что от любви до ненависти один шаг. Сначала тебя ненавидят — потом любят. И наоборот. Если ты вызываешь эмоции у людей, то в этом и заключается бизнес. Самое страшное, когда ты у них ничего не вызываешь и остаешься унылым.

— Кого-то хейт даже подпитывает.

— Для меня это часть бизнеса. Я не делаю ничего противозаконного. Вот если ко мне придет главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов и скажет, что у нас черным по белому написано — в первой смене драться нельзя, то у меня сразу возникнет вопрос: а во второй можно? А в третьей?

Полностью интервью Андрея Назарова «СЭ» можно прочитать здесь