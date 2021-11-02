Меняется хоккей, но не меняется Андрей Назаров. Главный тренер «Сочи» рассказал о задачах и развитии клуба, словах в прошлых интервью и том, что он думает о массовом хейте в свой адрес.

Зарплату в «Сочи» стали выплачивать регулярно

— Недавно на пресс-конференции вы сказали, что сделаете все, чтобы ваш клуб не был «унылом говном». С тех пор он уже стал как минимум веселым.

— Не мне это решать, а болельщикам и специалистам, какие буквы и слова убирать. Нам еще играть полсезона — вся борьба впереди.

— Вам нравится, в каком направлении движется команда?

— Безусловно. Хотя есть моменты, где присутствуют недоработки. Из-за объективных причин мы не смогли сыграть получше. Но меня полностью устраивает, как процесс идет сейчас.

— С чем связано большое количество травмированных и заболевших, не в ваших ли фирменных нагрузках дело?

— Нет, мы этот вопрос как раз обсуждали внутри тренерского штаба. Если бы, условно говоря, из восьми человек вылетели бы шестеро с травмой паха, то дело было бы в нынешних нагрузках. Но там скорее дело в летних недоработках — у людей «вылетают» плечи, возникают проблемы с крестообразными связками. Это не те травмы, которые идут от нагрузок. Тут вступает в дело фактор усталости, хотя в чемпионате сыграно всего 20 матчей. Этого не должно быть. Никого не хочу ругать, но проблем бы не случилось, если бы ребята находились в лучшей физической форме.

— Может, проблема в том, что ваш стиль игры требует другого подхода — больше движения и силовой борьбы?

— Безусловно, это тоже имеет значение. Но многие ребята уже близки к возвращению в строй.

— Слышал от ваших коллег, которые видели тренировки, что на каждом занятии вы своих игроков гоняете очень прилично.

— Это профессиональные хоккеисты, которые работают для того, чтобы много бегать и быстро кататься, в каких-то моментах ловить шайбу на себя и радовать болельщиков. Без такого подхода не будет ни одной победы. Особенно в концовках матчей, когда надо блокировать все броски и жертвовать собой, чтобы достичь результата. Отсюда и травмы. Но команда выигрывает, зрители радуются, сам хоккеист, несмотря ни на что, доволен, поскольку продолжает получать хорошую зарплату.

— Раньше в «Сочи» зарплату выплачивали нерегулярно.

— Сейчас таких проблем нет, деньги приходят вовремя.

Чем запланированная драка отличается от незапланированной?

— У меня есть ощущение, что игроки вас всегда побаиваются. Как команда отреагировала на ваше назначение?

— С вопросом. Я же просто попросил довериться мне и сказал им, что в ближайшие две недели они сами увидят перемены. Уже на десятый день, когда мы по буллитам выиграли у «Автомобилиста», я увидел от команды то, что и хотел.

— Вы спокойнее, чем раньше, реагируете на какие-то ошибки. Мне говорят, что режим «злого следователя» включаете нечасто.

— Ну как спокойнее? Все остается внутри. Но в то же время переживаешь, ведь это твоя работа. Думаешь, как что-то исправить.

— После матча с «Авангардом» вы в достаточно агрессивной манере комментировали слова Боба Хартли. Это идет от вашего опыта игры за океаном, где к иностранцам всегда относятся с пристрастием?

— Нет, я вообще не понял реакцию Хартли. Был хороший матч, закончившийся победой «Авангарда». Мы тогда попытались дать бой чемпиону, имея заведомо более слабый состав. Мне как тренеру оставалось действовать тем способом. Другого шанса не было. Если бы я вышел против них просто поиграть в хоккей, то, наверное, получил бы 0:7. У «Авангарда» хороший состав, мастеровитые ребята, а у меня много молодежи.

— К дракам в начале матча ваш соперник был готов, выставив здоровых парней, а не игровичков.

— Я еще раз перечитал регламент КХЛ и нигде не увидел пункта, говорящего о том, что драки запрещены. Может, вы мне его покажете?

— Не найду.

— Я читаю многих специалистов, которые развивают эту тему, и вас тоже. Пишут, была ли драка спланированной или нет. У меня всегда возникает вопрос: кто скажет, чем отличается запланированная драка от незапланированной? В регламенте КХЛ драки разрешены. Шайбу ввели в игру — ты можешь драться хоть с первой секунды.

— За драку можно удалить.

— Да, но как вы определили, планировалась драка или нет?

— Вашей команде был нужен импульс, чтобы с первых секунд биться за результат. Вы часто планируете использовать такие вещи в дальнейшем, стоит ли бояться «Спартаку» и кому-то еще?

— Вы что так за «Спартак» переживаете? Это хорошая организация. Пусть там сами за себя переживают. Есть «Ак Барс» и еще много клубов. Но если бояться и возникнет определенная ситуация, то не вижу в этом ничего плохого. Регламент разрешает?

— Да.

— Тогда какие ко мне вопросы? Вот на днях была игра, в которой нашему нападающему Баканову ударили в спину. В результате у него разрыв акромиально-ключичного сочленения. Как с этим будем поступать? Парень должен был ехать в молодежную сборную. Об этом вообще никто не говорит.

— У нас есть соответствующие инстанции, работающие по регламенту.

— Никто этим случаем не занимается. Даже намека нет, а человек уехал в больницу. Слава богу, не надо делать ему операцию, но он вылетел на полтора месяца.

Драка тренеров — это перебор

— После таких историй с драками в ваш адрес от болельщиков прилетает много ненависти. Спокойно относитесь к этому?

— Это старая пословица про то, что от любви до ненависти один шаг. Сначала тебя ненавидят — потом любят. И наоборот. Если ты вызываешь эмоции у людей, то в этом и заключается бизнес. Самое страшное, когда ты у них ничего не вызываешь и остаешься унылым.

— Кого-то хейт даже подпитывает.

— Для меня это часть бизнеса. Я не делаю ничего противозаконного. Вот если ко мне придет главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов и скажет, что у нас черным по белому написано — в первой смене драться нельзя, то у меня сразу возникнет вопрос: а во второй можно? А в третьей?

— Я по этому поводу вспомнил предсезонный турнир, на котором подрались два тренера — Петерис Скудра и Евгений Попихин.

— Это был перебор.

— Против вас никто не осмелится выйти.

— Наше время махать кулаками прошло — главные тренеры получают деньги за другое. С обоими участниками того конфликта знаком. Думаю, они сразу поняли, что этого не надо было делать. Тренерам платят за их знания, а не за физические возможности.

— Недавно вышло видео, на котором вы легко поднимаете штангу весом 120 килограммов.

— Шуточное видео сняли, чтобы посмеяться, и оно неплохо разлетелось. Но никаких других целей мы не преследовали.

— Вы постоянно общаетесь по селекционным вопросам с менеджерами клуба Ренатом Мамашевым и Алексеем Бадюковым. Они осмеливаются с вами спорить? Вот я бы не стал.

— Мы всегда спорим. Даже по телефону доказываем друг другу какие-то моменты. Именно в споре рождается истина. Один человек не может быть всегда прав. Это нереально.

— Что надо сделать, обладая ограниченными возможностями, чтобы усилить «Сочи»?

— Не буду раскрывать все моменты. За пару месяцев этого не решить. Нужно года два минимум, одновременно подкрепленные неплохим результатом. Одной-двумя победами нужного результата не добьешься. Нам надо попасть в восьмерку.

— Почему вы расстались с Пилипенко?

— Хороший игрок, но не подходит нам по стилю. Мариновать его в четвертом звене не вижу смысла. Я попросил Бадюкова найти для него лучший вариант. Пацану уже 25 лет. Надо, чтобы он в полной мере раскрылся в другом клубе.

— Стоит ли ждать большой активности от «Сочи» на трансферном рынке в ближайшее время?

— Глобальных изменений ждать не стоит. Десятерых хороших игроков на рынке нет.

Нужно два года, чтобы сделать из «Сочи» что-то серьезное

— Всего шесть лет назад вы приходили в СКА как молодой специалист с хорошим будущим, а сейчас вынуждены работать в скромном клубе с далеко не самыми одаренными игроками.

— Абсолютно нормально воспринимаю нынешнюю ситуацию. Это вызов, при котором тоже надо давать результат и пытаться показать свою философию тренера.

— С игроками другого уровня в 2015-м надо было работать иначе, чем делали вы?

— Поднимать старую историю не нужно. Я просто попал на чемпионскую команду. Не я первый. Для любого тренера очень тяжело войти в такой состав и пытаться что-то сделать. Посмотрите, с Бобом Хартли сейчас то же самое происходит в «Авангарде». Все ждут от него первого места, хотя он уже и так чемпион. Очень тяжелая ситуация. А тут, представьте, еще и новый тренер приходит. Много нюансов, которые надо было учитывать. Их на тот момент я, увы, не знал.

— Если бы не вариант с «Сочи», то вы могли закончить тренерскую карьеру?

— Почему бы закончил? Все равно тренировал бы. Из Европы были предложения, в частности из Германии. Пока работаю здесь.

— В «Сочи» видите себя на ближайшие два года?

— Тяжело загадывать. Я лишь сказал, что мне необходимо два года, чтобы сделать из «Сочи» что-то серьезное.

— В этом сезоне какой результат будет считаться нормальным?

— Попадание в плей-офф.

— Это разве реалистично?

— Впереди еще много игр. Надо эту задачу выполнять.

— Когда вы сидели без работы, то давали яркие комментарии. Сколько в них было элементов шоу — или вы реально так думаете?

— Смотря какие.

— О политике, о Романе Ротенберге.

— Политические — на сто процентов. Никакого шоу. Про Романа Ротенберга — тоже. Никакой подоплеки искать не надо. Я до сих пор согласен с каждым словом, которое ранее произнес. Подписываюсь под теми фразами полностью.

— Стоит мне написать хоть одно позитивное предложение об Андрее Назарове, как в комментариях прилетают тонны негатива. Вы, делая эпатажные высказывания, не оглядываетесь на мнение других?

— Зачем мне оглядываться на других людей? Я свою точку зрения высказываю. Могу и дальше высказать. Почему, например, не спросите меня про штаб Жамнова на Олимпиаду?

— Спрошу. Мне кажется, что в штабе не хватает вашей силовой составляющей.

— Пока я себя в штабе Жамнова не вижу (смеется).

— Вы, глядя со стороны на пертурбации с тренерами в сборной, как относитесь к этой ситуации?

— Раз назначили, то посчитали нужным. Надо дождаться Олимпиады и посмотреть, что из этого получится.

— Когда все происходит спонтанно, то что-то серьезное выиграть сложно. У тренерского штаба олимпийской сборной общего опыта меньше, чем у вас одного.

— Как я понимаю, разговоры на эту тему шли давно, и Алексей Жамнов понимал, что будет главным тренером. Это не случилось за два дня. Раз он принял такой вызов, то был к нему готов. Да, он без большого опыта. Но, наверное, у него помощники будут сильные. Мы тут можем говорить все что угодно. Только Олимпиада даст ответ. Я ведь так же заходил в «Трактор», и тогда говорили, что состав слабый и в первый сезон команда в плей-офф не попадет. У меня получилось. Может, и у Жамнова получится. Надеемся на лучшее — на золото.

О футбольном «Спартаке», Зареме и Панарине

— Не кажется ли вам, что изначально завышенные ожидания и ссылки на традиции прошлого мешают постепенно идти к своей цели?

— На этот вопрос невозможно ответить. А если вы хотите качнуть ситуацию, то спросите про свой любимый футбольный «Спартак».

— Даже не хочу.

— Откуда появился этот португальский тренер, кто его привез?

— Мы же тут про хоккей говорим. Да и не в тренере там дело.

— А в ком?

— В самой организации.

— Опять началось. Но как можно было привезти тренера, который не разговаривает на русском?

— Массимо Каррера не разговаривал по-русски и выиграл со «Спартаком» чемпионство.

— Решили из-за этого снова пойти по такому же пути и взять еще одного тренера, не разговаривающего по-русски? (Смеется.) Хорошо, но тут есть много нюансов, которые мы с вами из-за недостатка времени обсудить не успеем.

— Когда к нам по средам в эфир «СЭ» приходит известный эксперт Леонид Вайсфельд, то часто в шутку вспоминает вопрос, который ему когда-то задал один журналист. Вопрос стал риторическим: «Бил ли Артемий Панарин девушку?» Не жалеете, что в свое время дали ход той истории?

— Я уже отвечал на этот вопрос. Артемий — великолепный игрок, а все, что между нами было, — мы с этим сами разберемся.

— Нам болельщики постоянно пишут, что Андрей Назаров испортил Панарину карьеру.

— Вы для того и нужны, чтобы вам писали и получали ответы. За это вам зарплату дают.

— Ради этого вопроса все интервью и затевалось.

— Я так и понял. Вам больше ничего не интересно (смеется). Но давайте вернемся к португальскому тренеру «Спартака». Мне до сих пор интересно, кто его назначил, потому что Зарема Салихова была категорически против. Она чувствовала, у нее женская интуиция сработала сразу. Почему ее никто не послушал?

— Вы тоже женщин во всем слушаете?

— Не во всем. Но летом, когда назначали этого тренера, с Заремой был полностью согласен.

— Все равно бы привели иностранца, поскольку в «Спартаке» сейчас русских тренеров не видят.

— Карпин разве не тренер? Он хороший специалист.

— Про футбол с вами могут лучше поговорить коллеги, специализирующиеся на этом виде спорта.

— Там все то же самое. Звенья одной цепочки.

Андрей Назаров

Родился 22 мая 1974 года в Челябинске.

Во время игровой карьеры выступал на позиции форварда. Воспитанник «Трактора».

В 1992 году на драфте НХЛ выбран «Сан-Хосе» в первом раунде под 10-м номером.

Игровую карьеру начал в челябинском «Мечеле» в 1991 году. В том же году уехал в московское «Динамо» (1991-1994). Выступал за «Канзас Сити» (ИХЛ, 1993-1996), «Сан-Хосе» (1993-1998), «Кентукки» (АХЛ, 1996), «Тампу-Бэй» (1998), «Калгари» (1999-2000), «Анахайм» (2000), «Бостон» (2000-2002), «Финикс» (2002-2004), «Металлург» Нк (2004), «Авангард» (2004/05 — во время локаута в НХЛ), «Миннесоту» (2005).

В 32 года стал генеральным менеджером «Трактора». В следующем сезоне начал тренерскую карьеру.

Работал в «Тракторе» (2007-2010), «Витязе» (2010-2012), «Северстали» (2012/13), «Донбассе» (2013/14), «Барысе» (2014/15, 2015/16), СКА (2015), «Нефтехимике» (2016-2018), а также в сборных Украины и Казахстана. 30 октября 2021 года стал главным тренером «Сочи».

Вернул Казахстан в элитный дивизион чемпионата мира (2015).