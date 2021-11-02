Андрей Назаров еще раз высказался об Артемии Панарине
Бывший тафгай НХЛ, главный тренер «Сочи» Андрей Назаров в интервью «СЭ» коротко прокомментировал ситуацию с Артемием Панариным.
В феврале 2021 года он заявил, что в период выступления за «Витязь» Панарин побил девушку в рижском отеле.
— Когда к нам по средам в эфир «СЭ» приходит известный эксперт Леонид Вайсфельд, то часто в шутку вспоминает вопрос, который ему когда-то задал один журналист. Вопрос стал риторическим: «Бил ли Артемий Панарин девушку?» Не жалеете, что в свое время дали ход той истории?
— Я уже отвечал на этот вопрос. Артемий — великолепный игрок, а все, что между нами было, — мы с этим сами разберемся.
— Нам болельщики постоянно пишут, что Андрей Назаров испортил Панарину карьеру.
— Вы для того и нужны, чтобы вам писали и получали ответы. За это вам зарплату дают.
— Ради этого вопроса все интервью и затевалось.
— Я так и понял. Вам больше ничего не интересно (смеется).
Полностью интервью Андрея Назарова «СЭ» можно прочитать здесь
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