Андрей Назаров еще раз высказался об Артемии Панарине

Бывший тафгай НХЛ, главный тренер «Сочи» Андрей Назаров в интервью «СЭ» коротко прокомментировал ситуацию с Артемием Панариным.

В феврале 2021 года он заявил, что в период выступления за «Витязь» Панарин побил девушку в рижском отеле.

— Когда к нам по средам в эфир «СЭ» приходит известный эксперт Леонид Вайсфельд, то часто в шутку вспоминает вопрос, который ему когда-то задал один журналист. Вопрос стал риторическим: «Бил ли Артемий Панарин девушку?» Не жалеете, что в свое время дали ход той истории?

— Я уже отвечал на этот вопрос. Артемий — великолепный игрок, а все, что между нами было, — мы с этим сами разберемся.

— Нам болельщики постоянно пишут, что Андрей Назаров испортил Панарину карьеру.

— Вы для того и нужны, чтобы вам писали и получали ответы. За это вам зарплату дают.

— Ради этого вопроса все интервью и затевалось.

— Я так и понял. Вам больше ничего не интересно (смеется).

Полностью интервью Андрея Назарова «СЭ» можно прочитать здесь