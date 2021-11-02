Назаров объяснил большое количество травмированных в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров в интервью «СЭ» назвал плохую физическую подготовку одной из причин большого количества травм своих хоккеистов.

— Вам нравится, в каком направлении движется команда?

— Безусловно. Хотя есть моменты, где присутствуют недоработки. Из-за объективных причин мы не смогли сыграть получше. Но меня полностью устраивает, как процесс идет сейчас.

— С чем связано большое количество травмированных и заболевших, не в ваших ли фирменных нагрузках дело?

— Нет, мы этот вопрос как раз обсуждали внутри тренерского штаба. Если бы, условно говоря, из восьми человек вылетели бы шестеро с травмой паха, то дело было бы в нынешних нагрузках. Но там скорее дело в летних недоработках — у людей «вылетают» плечи, возникают проблемы с крестообразными связками. Это не те травмы, которые идут от нагрузок. Тут вступает в дело фактор усталости, хотя в чемпионате сыграно всего 20 матчей. Этого не должно быть. Никого не хочу ругать, но проблем бы не случилось, если бы ребята находились в лучшей физической форме.

— Может, проблема в том, что ваш стиль игры требует другого подхода — больше движения и силовой борьбы?

— Безусловно, это тоже имеет значение. Но многие ребята уже близки к возвращению в строй.

— Слышал от ваших коллег, которые видели тренировки, что на каждом занятии вы своих игроков гоняете очень прилично.

— Это профессиональные хоккеисты, которые работают для того, чтобы много бегать и быстро кататься, в каких-то моментах ловить шайбу на себя и радовать болельщиков. Без такого подхода не будет ни одной победы. Особенно в концовках матчей, когда надо блокировать все броски и жертвовать собой, чтобы достичь результата. Отсюда и травмы. Но команда выигрывает, зрители радуются, сам хоккеист, несмотря ни на что, доволен, поскольку продолжает получать хорошую зарплату.

Полностью интервью Андрея Назарова «СЭ» можно прочитать здесь