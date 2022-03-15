Терещенко считает «Авангард» одним из фаворитов Кубка Гагарина

Трехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион России Алексей Терещенко считает, что «Авангард» является одним из главных фаворитов Кубка Гагарина. Омская команда выиграла серию первого раунда плей-офф КХЛ со счетом 4-2.

«Считаю, что «Авангард» является одним из главных фаворитов плей-офф. Как я вижу, это сбалансированная команда, она здорово играет в атаке и обороне. Да, «Авангард» потерял двух классных финских защитников, но у Боба Хартли всегда играли почти в пять защитников: и Вилле [Покка] почти 35 минут за матч проводил, и Оливер [Каски] также много времени проводил на льду. Большей проблемой является созидание, поскольку Каски хорошо играл в большинстве», — цитирует ТАСС Терещенко.

В следующем раунде плей-офф КХЛ соперником «Авангарда» будет магнитогорский «Металлург».