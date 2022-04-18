Мартемьянов продолжит работу на посту главного тренера «Сибири»

Как стало известно «СЭ», Андрей Мартемьянов продолжит работу на посту главного тренера «Сибири».

Контракт тренера по системе «1+1» был подписан в прошлое межсезонье, в ближайшее время решение будет принимать попечительский совет.