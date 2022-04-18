«Северсталь» продлила контракт с нападающим Вовченко на два года

«Северсталь» продлила контракт с нападающим Даниилом Вовченко, сообщает официальный сайт череповецкого клуба.

Новое соглашение с 26-летним россиянином рассчитано на два года.

В нынешнем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром «Северстали», набрав 32 (14+18) очка в 48 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В плей-офф КХЛ Вовченко набрал 7 (4+3) баллов в 7 встречах.

Вовченко играет за череповецкий клуб с сезона-2015/16.