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Андрей Мартемьянов: «Поговорили с парнями и все исправили»

6 ноября, 22:56
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:1).

«Это была равная игра. У нас, к сожалению, в прошлом матче команда оставила слишком много эмоций на площадке. Чуть-чуть нас подкосили быстрые шайбы — после них мы немного просели. Поговорили с парнями и все исправили. Поздравляю команду и наших болельщиков с победой. Теперь будем готовиться к «Спартаку», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/06/492299.html

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Иван Шитик все материалы автора
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