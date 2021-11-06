Андрей Мартемьянов: «Поговорили с парнями и все исправили»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:1).

«Это была равная игра. У нас, к сожалению, в прошлом матче команда оставила слишком много эмоций на площадке. Чуть-чуть нас подкосили быстрые шайбы — после них мы немного просели. Поговорили с парнями и все исправили. Поздравляю команду и наших болельщиков с победой. Теперь будем готовиться к «Спартаку», — приводит слова тренера сайт КХЛ.