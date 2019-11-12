КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Андрей Марков выбыл на месяц из-за травмы

17:01

Защитник «Локомотива» Андрей Марков выбыл из-за травмы до середины декабря, сообщает «РИА Новости». 40-летний защитник в конце октября подписал контракт с ярославцами до конца сезона. 29 октября он провел встречу против «Торпедо», пока единственную в составе «Локо», и отметился голевой передачей.

До «Локо» Марков два сезона выступал за «Ак Барс», а с 2000 по 2017 год защищал цвета «Монреаля» в НХЛ.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191112/1560854457.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир