Андрей Марков выбыл на месяц из-за травмы

Защитник «Локомотива» Андрей Марков выбыл из-за травмы до середины декабря, сообщает «РИА Новости». 40-летний защитник в конце октября подписал контракт с ярославцами до конца сезона. 29 октября он провел встречу против «Торпедо», пока единственную в составе «Локо», и отметился голевой передачей.

До «Локо» Марков два сезона выступал за «Ак Барс», а с 2000 по 2017 год защищал цвета «Монреаля» в НХЛ.