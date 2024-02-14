«Амур» и «Трактор» в среду, 14 февраля, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце «Платинум-Арена» в Хабаровске. Начало — 12:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport, а также на платформе KHL Prime. Ключевые события игры «Амур» — «Трактор» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Амур» набрал 62 очка и занимает 8-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Трактора» 72 балла, команда находится на 6-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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