«Адмирал» и «Барыс» в среду, 14 февраля, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце «Фетисов Арена» во Владивостоке. Начало — 12:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport, а также на платформе KHL Prime. Ключевые события игры «Адмирал» — «Барыс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Адмирал» набрал 51 очко и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Барыса» 46 баллов, команда находится на 12-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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