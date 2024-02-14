Гендиректор «Трактора» Савин назвал трех игроков команды, которые могли бы заиграть в НХЛ

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин в интервью «СЭ» назвал троих хоккеистов команды, которые могли бы заиграть в НХЛ.

— Назовите трех игроков «Трактора», которые могли бы прямо сейчас заиграть в НХЛ.

— Я считаю, что их больше трех. Но если брать троих, то это Кравцов, Шабанов, Карпухин.

— Почему Карпухин?

— Илья прогрессирует, он габаритный защитник с хорошим катанием, у него хорошее игровое мышление. В целом он один из ведущих защитников в КХЛ, и мне кажется, что его потенциал — это уровень НХЛ.