«Амур» расторг контракт с нападающим Протаповичем

«Амур» сообщил, что по соглашению сторон был расторгнут контракт с Александром Протаповичем.

25-летний хоккеист подписал однолетний контракт с клубом в июне 2022 года. Всего он сыграл за команду из Хабаровска 6 матчей в текущем сезоне КХЛ и не набрал ни одного очка.

«Амур» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков в 14 играх.