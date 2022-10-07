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7 октября, 16:11

Защитник «Ак Барса» Адамчук дисквалифицирован на пять матчей

Анна Горшкова
Корреспондент
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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал на пять матчей защитника «Ак Барса» Кирилла Адамчука.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Ак Барса» Кирилла Адамчука по п. 1.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар соперника коленом), дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

Инцидент произошел 6 октября в матче «Ак Барса» против «Автомобилист» (1:2 ОТ). В середине первого периода Адамчук ударил нападающего «Автомобилиста» Кертиса Валка коленом в колено.

Также денежному штрафу был подвергнут защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин за удар соперника клюшкой в матче с «Металлургом».

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/07/503491.html
Кирилл Адамчук
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
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