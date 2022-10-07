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7 октября, 22:15

КХЛ: «Северсталь» проиграла «Спартаку», СКА победил «Витязь» и другие матчи 7 октября

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Хоккеисты и тренерский штаб «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Регулярный чемпионат КХЛ.

«Куньлунь» — «Трактор» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Бывальцев — 3 (Бурдасов, Карпухин), 13:46 — 0:1. Уэрек — 2 (Хант, Вуд), 30:57 — 1:1. Капустин — 2 (Пулккинен, Хохряков), 45:16 — 1:2. Кейн — 1 (Челиос, Поллок), 57:35 — 2:2. Йип — 4 (Родуолд, Челиос), 62:45 — 3:2.
Вратари: Джурасик — Проскуряков.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 21 (5+9+6+1) — 44 (17+15+10+2).
Судьи: Белов, Овчинников.
7 октября. Мытищи. Арена Мытищи.

«Северсталь» — «Спартак» — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Голы: Хлыстов — 2 (Пресс), 13:35 — 1:0. Локтионов — 2 (бол., Хохлачев, Вишневский), 21:35 — 1:1. Заседа — 3 (Вишневский, Талалуев), 25:20 — 1:2. Суворов — 4 (Луговяк, Подшивалов), 29:02 — 2:2. Вароне — 2 (бол., Заседа), 46:52 — 2:3. Квартальнов — 3 (мен.), 55:44 — 2:4.
Вратари: Шугаев (58:12) — Рибар (54:21 — 25:20).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 29 (12+10+7) — 30 (8+11+11).
Судьи: Раминг, Спирин.
7 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

СКА — «Витязь» — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)
Голы: Рассказов — 4 (Старков, Шикин), 9:28 — 0:1. Хайруллин — 10 (бол., Зыков, Воробьев), 27:47 — 1:1. Ежов — 1 (Попов, Яровой), 28:47 — 1:2. Воробьев — 4 (Фальковский, Волков), 39:04 — 2:2. Абросимов — 3 (Рассказов), 46:56 — 2:3. Воробьев — 5 (Моисеев), 52:32 — 3:3. Глотов — 2 (Жафяров, Фальковский), 59:14 — 4:3.
Вратари: Николаев — Шикин (59:26).
Штраф: 6 — 14.
Броски: 37 (14+13+10) — 30 (4+18+8).
Судьи: Гофман, Лаврентьев.
7 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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2 Динамо М 19 13 6 29
3 Локомотив 18 11 7 25
4 Торпедо 18 11 7 23
5 Спартак 20 9 11 23
6 ЦСКА 17 10 7 23
7 Витязь 19 10 9 23
8 Северсталь 19 9 10 21
9 Куньлунь 20 8 12 19
10 Динамо Мн 19 7 12 18
11 Сочи 17 3 14 9
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 18 13 5 27
2 Металлург 18 12 6 26
3 Сал. Юлаев 18 10 8 23
4 Сибирь 20 10 10 22
5 Барыс 19 10 9 21
6 Ак Барс 18 8 10 20
7 Адмирал 19 8 11 18
8 Трактор 20 7 13 17
9 Авангард 18 7 11 16
10 Нефтехимик 19 7 12 15
11 Амур 18 5 13 13
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