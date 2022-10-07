КХЛ: «Северсталь» проиграла «Спартаку», СКА победил «Витязь» и другие матчи 7 октября

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Регулярный чемпионат КХЛ.

«Куньлунь» — «Трактор» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Бывальцев — 3 (Бурдасов, Карпухин), 13:46 — 0:1. Уэрек — 2 (Хант, Вуд), 30:57 — 1:1. Капустин — 2 (Пулккинен, Хохряков), 45:16 — 1:2. Кейн — 1 (Челиос, Поллок), 57:35 — 2:2. Йип — 4 (Родуолд, Челиос), 62:45 — 3:2.

Вратари: Джурасик — Проскуряков.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 21 (5+9+6+1) — 44 (17+15+10+2).

Судьи: Белов, Овчинников.

7 октября. Мытищи. Арена Мытищи.

«Северсталь» — «Спартак» — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: Хлыстов — 2 (Пресс), 13:35 — 1:0. Локтионов — 2 (бол., Хохлачев, Вишневский), 21:35 — 1:1. Заседа — 3 (Вишневский, Талалуев), 25:20 — 1:2. Суворов — 4 (Луговяк, Подшивалов), 29:02 — 2:2. Вароне — 2 (бол., Заседа), 46:52 — 2:3. Квартальнов — 3 (мен.), 55:44 — 2:4.

Вратари: Шугаев (58:12) — Рибар (54:21 — 25:20).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 29 (12+10+7) — 30 (8+11+11).

Судьи: Раминг, Спирин.

7 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

СКА — «Витязь» — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Голы: Рассказов — 4 (Старков, Шикин), 9:28 — 0:1. Хайруллин — 10 (бол., Зыков, Воробьев), 27:47 — 1:1. Ежов — 1 (Попов, Яровой), 28:47 — 1:2. Воробьев — 4 (Фальковский, Волков), 39:04 — 2:2. Абросимов — 3 (Рассказов), 46:56 — 2:3. Воробьев — 5 (Моисеев), 52:32 — 3:3. Глотов — 2 (Жафяров, Фальковский), 59:14 — 4:3.

Вратари: Николаев — Шикин (59:26).

Штраф: 6 — 14.

Броски: 37 (14+13+10) — 30 (4+18+8).

Судьи: Гофман, Лаврентьев.

7 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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