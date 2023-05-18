«Амур» подписал контракт с защитником Брынцевым

«Амур» объявил о подписании защитника Александра Брынцева.

Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2023/24 и носит односторонний характер.

В КХЛ защитник дебютировал в сезоне-2013/14 в составе «Нефтехимика». В первый год в лиге провел 4 матча. В «стае» Брынцев провел большую часть карьеры — 8 сезонов. Из Нижнекамска защитник был обменен в «Спартак», а в середине прошлого сезона перешел в «Трактор».

В минувшем чемпионате за красно-белых и челябинцев 27-летний Брынцев сыграл 51 матч, набрал 3 результативных балла (0+3).

Всего в КХЛ сыграл 471 матч, в которых заработал 68 очков (12+56). Пять раз принимал участие в розыгрышах Кубка Гагарина.