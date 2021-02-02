«Амур» во второй раз подряд победил «Сибирь»
14:29
«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» со счетом 3:1. Дубль оформил Валентин Пьянов.
«Сибирь» во второй раз подряд за три дня проиграла «Амуру» с одинаковым счетом.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы: Пьянов — 10 (Лугин, Турбин), 23:18 — 1:0. Камалов — 4 (Рассказов, Сергиенко), 35:09 — 2:0. Ли — 14 (Руохомаа, Шаров), 45:18 — 2:1. Пьянов — 11 (бол., Бутузов, Йордан), 58:15 — 3:1.
Вратари: Аликин — Ахметов (58:35).
Штраф: 16 — 6.
Броски: 21 (4+11+6) — 44 (14+12+18).
Судьи: Гофман, Оскирко.
2 февраля. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю