«Амур» победил «Адмирал», Гиздатуллин оформил ассистентский дубль
«Амур» дома победил «Адмирал» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1.
У хозяев ассистентский дубль оформил Артур Гиздатуллин. У гостей шайбу забросил Денис Голубев.
Это второй матч в Хабаровске подряд. В первой игре победил «Адмирал» со счетом 2:0.
«Амур» после этой встречи набрал 32 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Адмирала» — 22 очка и 12-е место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Грецкий — 3 (Щемеров, Гиздатуллин), 12:13 — 1:0. Голубев — 2 (Лисовец), 30:49 — 1:1. Балдаев — 1 (Гиздатуллин), 41:13 — 2:1.
Вратари: Бобков — С.В. Иванов (59:42).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 46 (20+17+9) — 32 (13+10+9).
Судьи: Раводин, Спирин.
21 ноября. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.
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