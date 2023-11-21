Форвард СКА Бардаков: «Лидерство «Спартака» ничего не дает, мы можем его спокойно обыгрывать»
Нападающий СКА Захар Бардаков высказался о победе в домашнем матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:1).
«Всегда приятно побеждать. Хорошо, что сделали это в Ледовом, продлили нашу победную серию, обыграли хорошую команду. Только положительные эмоции. Думаю, нам сейчас все игры легче даются. Мы стараемся контролировать ход игры и не теряем концентрацию. Закономерный результат», — приводит «Спорт День за Днем» слова Бардакова.
Также он поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком».
«Стоит ждать такой же боевой игры, как на выезде. Нам тогда чуть-чуть не повезло. То, что они лидеры, ничего не дает. В прошлом году мы так же всех побеждали и шли на первом месте. Кто-то все равно будет идти на первом месте. «Спартак» — равная команда, мы можем ее спокойно обыгрывать и будем это делать в ближайшем матче», — добавил хоккеист.
«Спартак» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 49 очков за 33 матча. СКА идет на пятой позиции с 38 очками после 32 игр. Матч между командами пройдет 23 ноября.
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