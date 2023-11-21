Экс-вратарь «Далласа» Худобин перешел в «Сибирь»
Вратарь клуба ВХЛ «Сокол» Антон Худобин перешел в «Сибирь» в результате обмена между клубами, сообщает сайт красноярской команды. За игрока кросноярцы получат денежную компенсацию.
С 2007 по 2023 год Худобин играл в Северной Америке. В НХЛ выступал за «Бостон», «Анахайм», «Минессоту», «Каролину», «Даллас» и «Чикаго». В сезоне-2019/20 — финалист Кубка Стэнли с «Далласом» , в этом же году он стал лучшим вратарем НХЛ по проценту отраженных бросков.
37-летний Худобин — чемпион мира в 2014 году, серебряный призер мирового превенства 2015 года, чемпион России-2006/07 в составе магнитогорского «Металлурга».
В ВХЛ-2023/24 голкипер сыграл 11 матчей за «Сокол», отразил 92,9 процента бросков, коэффициент непробиваемости — 2,29.
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|В
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|1
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|19
|12
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|СКА
|32
|19
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|38
|6
|ЦСКА
|32
|17
|15
|36
|7
|Северсталь
|32
|14
|18
|33
|8
|Динамо Мн
|31
|14
|17
|32
|9
|Сочи
|33
|13
|20
|28
|10
|Витязь
|34
|12
|22
|28
|11
|Куньлунь РС
|36
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|27
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|21.11
|12:00
|
Амур – Адмирал
|2 : 1
|21.11
|17:00
|
Трактор – Авангард
|- : -
|21.11
|19:30
|
Динамо М – Ак Барс
|- : -
|21.11
|19:30
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -
|21.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
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