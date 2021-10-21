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«Адмирал» в гостях победил «Амур»

14:24
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«Адмирал» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Амур» со счетом 2:1. Победный гол забил Либор Шулак.

Для клуба из Владивостока это вторая победа подряд. Амур потерпел четвертое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Мозик — 1 (бол., Шулак, Грачев), 14:31 — 0:1. Шулак — 3 (Мозик, Вяч. Ушенин), 39:11 — 0:2. Ленц — 3 (Йордан, Любимов), 43:37 — 1:2.

Вратари: Аликин (59:20) — Серебряков.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 34 (9+14+11) — 21 (8+8+5).

Судьи: Белов, Беляев.

21 октября. Хабаровск. «Платинум Арена».

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Роман Шишов все материалы автора
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