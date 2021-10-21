Губернатор Хабаровского края предложил главе Приморья заключить пари на результат матчей между «Амуром» и «Адмиралом»

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил главе Приморского края Олегу Кожемяко заключить пари на результат серии игр КХЛ между «Амуром» и «Адмиралом».

«Противостояние «Амура» и «Адмирала» — яркое событие в хоккейной жизни Дальнего Востока. К нему прикованы взгляды болельщиков всего нашего огромного региона, да и всей страны.

Хочу поздравить приморцев с возвращением их команды в КХЛ. Хабаровские болельщики ждали продолжения доброго исторического спора между регионами-соседями, который выходит далеко за пределы спортивной жизни.

В преддверии первого из четырех раундов нового дерби хочу предложить пари коллеге — губернатору Приморского края Олегу Николаевичу Кожемяко. Олег Николаевич, мы с вами всей душой болеем за свои команды, поэтому давайте поспорим.

Победителем пари будет считаться тот, чья команда одержит больше побед в серии из четырех игр этого сезона. В случае проигрыша маскот проигравшей команды на следующей встрече наденет свитер соперника.

Болеем за своих, болеем за красивый хоккей и доброе, но острое соперничество!» — написал Дегтярев в Instagram.

Первая встреча команд в нынешнем сезоне состоится 21 октября. Начало игры — в 12:00 по московскому времени.

Напомним, что «Адмирал» пропустил прошлый сезон КХЛ из-за проблем с финансированием на фоне пандемии коронавируса.