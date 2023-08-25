Американский новичок «Барыса» Лабейт: «Пытаюсь учить русский язык»
Американский нападающий «Барыса» Джозеф Лабейт в интервью «СЭ» заявил, что учит русский язык.
— Насколько важно для вас, что в «Барысе» играют североамериканцы? Паскуале, Грант, Бракко.
— Да-да. А еще Ножье — с ним я тоже общался летом. Я играл против Барбера и Бракко. Наличие североамериканцев помогает быстрее пройти адаптацию. Все равно присутствует языковой барьер. В то же время казахстанские ребята очень коммуникабельные, все помогают нам. Это классно!
— Вы знаете русские или казахские слова?
— Я пытаюсь учить. Знаю только «спасибо», «молодчики», «давай». Стараюсь каждый день учить новые слова.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -
Новости