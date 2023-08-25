Американский новичок «Барыса» Лабейт: «Пытаюсь учить русский язык»

Американский нападающий «Барыса» Джозеф Лабейт в интервью «СЭ» заявил, что учит русский язык.

— Насколько важно для вас, что в «Барысе» играют североамериканцы? Паскуале, Грант, Бракко.

— Да-да. А еще Ножье — с ним я тоже общался летом. Я играл против Барбера и Бракко. Наличие североамериканцев помогает быстрее пройти адаптацию. Все равно присутствует языковой барьер. В то же время казахстанские ребята очень коммуникабельные, все помогают нам. Это классно!

— Вы знаете русские или казахские слова?

— Я пытаюсь учить. Знаю только «спасибо», «молодчики», «давай». Стараюсь каждый день учить новые слова.

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