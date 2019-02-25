Алексей Тертышный: "К плей-офф из травмированных никто не выздоровеет"

Исполняющий обязанности главного тренера "Трактора" Алексей Тертышный рассказал о состоянии своих подопечных в преддверии серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Автомобилистом", передает Челябинский хоккейный портал.

– Плей-офф – это другие игры. Все, что было в чемпионате – это чемпионат, плей-офф – это плей-офф. У соперника хорошая первая тройка и хороший вратарь. Нам придется много работать в обороне.



К плей-офф из травмированных никто не выздоровеет. Играем тем составом, что есть. Если будут травмы – будем подключать ребят с "Челмета" и "Белых Медведей". Сейчас с нами тренируется Александр Шепелев, есть еще пара нападающих в резерве.



По вратарям решение пока не принято. Оба сыграли хорошие матчи в концовке регулярного чемпионата.



Потеря Паре для "Автомобилиста" серьезна. Он ключевой игрок, но лавка у "Автомобилиста" длиннее, поэтому будет, кем его заменить, – цитирует Тертышного Челябинский хоккейный портал.

Все о КХЛ – здесь