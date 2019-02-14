Алексей Терещенко: "При Сафронове "Динамо" помогли загнуться"

Нападающий минского "Динамо" Алексей Терещенко поделился ожиданиями от встречи с рижским "Динамо" на открытом воздухе в рамках KHL Winter Ice Break и рассказал о своем отношении к возможному возвращению Андрея Сафронова, бывшего гендиректора московского "Динамо", в хоккей.

– Рижскому "Динамо" очень нужна победа. Вам – не очень.

– К сожалению, мы не выполнили задачу, но у нас есть еще игры, которые нужно провести на достойном уровне. Есть проблемы, много травмированных. Сегодня катались в три пятерки. Но будем играть на победу, нужно свое имя держать на уровне.

– Когда последний раз играли на открытом воздухе?

– Три года назад в Твери на Русской классике. Всегда такие матчи оставляют приятное впечатление. Тогда было очень холодно, снегопад сильный, а сейчас легкий морозец, погода превосходная.

– Все думали, что вы завершили карьеру, а вы приехали в Минск и начали "решать". Как так выходит?

– Я ничего не "решаю". "Решает" команда. Я готовился, мне нужно было играть, и я благодарен Минску, что меня пригласили.

– Московское "Динамо" вам деньги так и не выплатило?

– Нет, но в ближайшее время ситуация подвинется.

– Имеете в виду, что Сафронов вернется в "Динамо"?

– Да даже не в этом дело. Есть законодательное решение. Но могу честно сказать, что Андрей Николаевич для меня многое сделал, именно благодаря нему я не закончил. Он меня поддерживал в трудную минуту, дай бог, чтобы он вернулся в большой хоккей. Он большой руководитель. К нему можно по-разному относиться, но Сафронов вместе с Аркадием Ротенбергом выстроил вертикаль "Динамо", и это давало результат. К сожалению, сейчас в клубе от этого ушли. Но после этого все команды стали создавать свои вертикали: "Ак Барс", ЦСКА, СКА.

– Нет ли обиды, что в родном клубе вас списали со счетов?

– Знаете, я не хочу на эту тему разговаривать, это решение клуба. Я сделал по совести, я был капитаном на тот момент в "Динамо", и по-другому в тот момент не мог поступить.

– Вы же могли в "Сочи" оказаться. Я слышал, что вы должны были пройти углубленное обследование. Что не срослось?

– Не знаю. И я прошел углубленный медосмотр. Но это уже история, я уже в Минске и получаю удовольствие от хоккея. Ребята в команде помогают, была тяжелая ситуация, у нас была возможность, но двигаемся дальше.

– Возвращаясь к Сафронову, клуб ведь по сути при нем и загнулся.

– Я бы сказал так: помогли клубу загнуться. Все об этом прекрасно знают. Неправильно говорить, что при нем клуб загнулся. При нем команда выигрывала, играла здорово, в "Вышке" выиграли, а потом взяли и всех разогнали. Мне кажется, это неправильно. Вы посмотрите, где сейчас динамовские воспитанники играют. Давайте оставим это на совести людей, кто это сделал. (Игорь Еронко)