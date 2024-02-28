Защитник «Динамо» Миронов: «Мы забыли про Кубок Континента. Основная задача — Кубок Гагарина»

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Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов рассказал о подготовке команды к плей-офф КХЛ.

В первом раунде Кубка Гагарина бело-голубые сыграют с минским «Динамо».

«Мы забыли про Кубок Континента. Основная задача — Кубок Гагарина. У Минска хорошая команда с классными иностранцами. Готовимся, разбираем и не недооцениваем соперника», — приводит слова Миронова «РБ Спорт».

Первый матч серии «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) пройдет в субботу, 29 февраля, в Москве. Начало — в 17.00 (мск).

Московское «Динамо» выиграло Кубок Континента, став победителем ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

В сезоне-2023/24 29-летний Миронов сыграл 66 матчей, в которых набрал 21 (5+16) очко.